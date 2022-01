Sao Paulo (AFP). Brésil: Lula mobilise les syndicats contre le coup d'Etat visant Rousseff

Renouant avec son passé de leader syndical, l'icône de la gauche brésilienne a convoqué à Sao Paulo une rencontre nationale avec des syndicalistes, c?ur de base de l'électorat du Parti des travailleurs (PT) au pouvoir, "en défense de la démocratie". Le président américain Barack Obama à souhaité que le Brésil "puisse résoudre ses problèmes de manière efficace", à l'occasion de sa visite en Argentine. En pleine récession économique, le géant émergent d'Amérique latine est ébranlé par une crise politique historique envenimée par le méga-scandale de corruption Petrobras. Soupçonné de corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Petrobras, Lula attend toujours de savoir s'il pourra assumer ses fonctions de chef de cabinet (quasi-Premier ministre) de Dilma Rousseff. Sa nomination a été suspendue pour possible entrave à la justice, en attendant une décision collégiale définitive du Tribunal suprême fédéral (STF), sans doute la semaine prochaine. En cas d'annulation de sa nomination, "il pourrait être nommé conseiller spécial" de Mme Rousseff, a avancé l'actuel chef de cabinet de la présidente, Jaques Wagner, lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Rio. En attendant, Lula et Mme Rousseff ont remporté une manche dans la complexe bataille de tranchées politico-judiciaire autour de l'entrée frustrée au gouvernement de l'ancien président. Un haut magistrat du STF a dénoncé la divulgation, par le juge de l'enquête Petrobras Sergio Moro, de conversations téléphoniques entre Lula et des autorités protégées par l'immunité, en particulier Dilma Rousseff. Cette décision vise en particulier la révélation de l'audio d'une conversation dans laquelle Mme Rousseff informait Lula qu'elle lui faisait rapidement parvenir son décret de nomination, "en cas de nécessité". Ce passage avait largement été interprété comme la preuve que Lula intégrait l'exécutif pour échapper à la menace d'un placement en détention provisoire par le juge Moro, les ministres ne pouvant répondre pénalement de leurs actes que devant le STF. Mais le juge Moro n'était pas en droit de divulguer ces écoutes "en particulier celles qui n'ont aucun rapport avec son enquête", a estimé le juge du STF Teori Zavascki, chargé du volet politique de l'enquête Petrobras. Le haut magistrat a ordonné au juge Moro de lui remettre toute son enquête sur Lula, pour examen. Il a décrété le secret sur ces écoutes déjà intégralement diffusées par les médias. C'est une décision "importante", s'est félicitée Dilma Rousseff à Brasilia. "Il était absurde (de diffuser cette écoute) car cela a frappé la base de l'Etat démocratique ainsi que les garanties et droits constitutionnels de la présidence de la République", a-t-elle déclaré à la presse. - 'Coup d'Etat subtil' - En réaction, les mouvements citoyens anti-Rousseff qui avaient mobilisé le 13 mars trois millions de Brésiliens pour réclamer son départ, ont appelé à manifester dans la soirée à Sao Paulo et Brasilia, sous le slogan: "Je me bats pour Moro". A l'Assemblée, les travaux de la commission spéciale de 65 députés chargée de rendre un premier avis sur la destitution de la présidente se poursuivaient. L'opposition accuse la présidente d'avoir maquillé les comptes de l'Etat en 2014 pour minimiser l'ampleur des déficits publics et favoriser sa réélection, ainsi qu'en 2015. Dilma Rousseff avait dénoncé mardi une tentative de "coup d'Etat contre la démocratie", affirmant qu'elle n'avait commis "aucun crime" et qu'elle ne renoncerait "jamais" au pouvoir. Elle avait rappelé que dans un régime présidentiel comme au Brésil, on ne peut écarter un gouvernant par un vote de défiance comme dans les régimes parlementaires et que la destitution doit reposer sur les preuves de l'implication personnelle du chef de l'Etat dans des irrégularités. Sur le front judiciaire, les nuages ne cessent de s'accumuler pour le camp présidentiel. Le géant du BTP Odebrecht, au coeur du scandale Petrobras, a annoncé mardi soir sa "collaboration définitive" avec les enquêteurs en échange de futures remises de peine.

