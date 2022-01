L'Agenda en Normandie : jeudi 24 mars

MANCHE

Ce jeudi, un Marché des Producteurs de Pays est organisé à Saint-Lô. Des producteurs de la Manche se mobilisent pour vous offrir des produits fermiers et artisanaux : terrines, fromages, jus de pomme et cidre bio, produits laitiers ou cosmétiques au lait d'ânesse. Rendez-vous, ce jeudi de 16h à 18h30 à la Maison de l'Agriculture.

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez profiter de nombreux manèges le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h à 00h et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 00h.

CALVADOS

Vendredi soir, assistez au spectacle Flashdance – the musical au Zénith de Caen. Retrouvez sur scène plus de 30 artistes qui vous feront danser et chanter sur les tubes inoubliables, dont «What a feeling», «Maniac», ou encore «I love Rock & Roll». La chanteuse Priscilla Betti interprète le rôle d'Alex. C'est ce vendredi soir à 20h30. L'entrée varie de 30€ à 56€.

Dimanche, le château de Crèvecoeur organise une fête des œufs. Au programme : chasse aux œufs en chocolat, ateliers créatifs, contes et présentation d'animaux de basse-cour et pleins d'autres surprises. Plus d'infos ICI

ORNE

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, se tient le salon antiquités, brocantes et collections. Le salon sera ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h à la Hall du Grû. L'entrée est à 3€.

Ce samedi, un salon du livre est organisé à Argentan dans le cadre du Polar de Pâques. Au programme : rencontres et dédicaces. 14 auteurs seront présents. Rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à la librairie la Curieuse à Argentan.

Dimanche, ce sont les dimanches après-midi à l'Aigle. Une grande chasse aux œufs est prévue à partir de 11h30. Rendez-vous dans le jardin public Albert 1er. C'est gratuit.

L'écomusée du Perche vous accueille ce dimanche pour des animations autour de Pâques. Evidemment le chocolat sera à l'honneur et les enfants aussi. Rendez-vous de 10h30 à 17h30 pour profiter de toutes ces animations et de la visite de l'écomusée. L'entrée est à 6€ pour les plus de 15 ans et c'est 4€ pour les plus jeunes.