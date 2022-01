Attentats à Bruxelles : le Centre de recrutement des armées ne s'attend pas à plus de candidats en Normandie

Il s'agit cette fois d'une sorte de campagne 2.0 pour attirer dans le giron de la défense 3 000 nouveaux soldats venus de l'ouest de la France, grâce à un meilleur suivi et plus d'interaction avec les candidats via internet et leurs smartphones. Après plusieurs années de baisse des recrutements, en 2016 le besoin est fixé à 15 000 personnes, principalement des jeunes, comme l'explique le Capitaine Pierre, chargé de recrutement au CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, à Caen :

Après deux vagues d'attentats à Paris en 2015 et ces attaques à Bruxelles mardi 22 mars, les jeunes sont-ils davantage motivés à rejoindre l'armée, ou le contraire ? Ni l'un ni l'autre, répond le Capitaine Pierre :