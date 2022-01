Le Café Crème, rue de Bernières à Caen

La nouvelle carte propose une formule express à 11,50€, avec trois options : entrée, plat et café ; plat, dessert et café ou plat et café gourmand. À l'ardoise, je remarque aussi des burgers maisons, simple ou double. Mais à midi ce jour-là, j'ai envie de poisson et commande donc un pavé de saumon frais (10,50€). Celui-ci est servi avec une crème aux herbes et une ratatouille.

Une terrasse pas bruyante

En mangeant, je constate que malgré la proximité immédiate de la route, plutôt passante, je ne suis pas du tout dérangée par les aléas de la circulation. C'était une de mes craintes en optant pour l'extérieur. Le dessert du jour est un fondant au chocolat. C'est copieux. Avec une demi-bouteille d'eau gazeuse et un café, je règle une note de 19,30€. À noter que l'après-midi, le Café Crème propose une formule goûter (5,50€) et organise, le soir, des soirées ambiance jazz soul.

Pratique. 52, rue de Bernières à Caen.

Tél. 02 50 50 08 92.