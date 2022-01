We Wolf remporte le tremplin Tendance Ouest / Papillons de Nuit

We Wolf se crée il y a deux ans en 2014 avec Tom (chant, synthés, guitare) et Valentine (basse) tous deux originaires de Normandie. Puis très vite rejoint par Pierre (batterie), et dernièrement par Alex (guitare).

Avec une direction musicale plutôt new wave à l’origine, les membres du groupe ont travailler la majorité de leurs chansons dans la maison familiale de Valentine à Granville. Les trois musiciens ont obscurci leur musique pour en donner une dimension plus rock/post-punk et presque cinématographique, avec des sonorités dignes de films d’horreurs.

On peut retrouer des sonorités proches de groupes comme Joy Division, New Order, The Horrors, ou encore le quinquet anglais qui monte, Eagulls. Le groupe emprunte aussi des ambiances synthétiques au DJ Gesaffelstein et au réalisateur/compositeur de films John Carpenter.

We Wolf est en recherche permanente d’originalité et de singulartié, et propose une identité propre par leur esthétique visuelle et musicale, en évitant de tomber dans une pâle copie revival des groupes des années 80.

Leur premier titre Crime, disponible sur leur bandcamp depuis Novembre 2015, a généré de très bons échos venant aussi bien du public, que des professionnels.

Cette année 2016, le groupe est enfin prêt à jouer le jeu de la scène et revendique aujourd’hui de faire une musique post-punk synthétique.

Leur premier Ep sortira en Octobre 2016.

Venez les découvrir en live lors du festival Papillons de Nuit en ouverture de la journée du dimanche 22 mai.





INTERVIEW WE WOLF Impossible de lire le son.



Festival Papillons de Nuit #16 - 20.21.22 mai 2016 - Saint-Laurent-de-Cuves (50), entre Rennes et Caen

Billetterie sur papillonsdenuit.com et dans les points de vente habituels : Pass 3 jours épuisés / Billet 1 jour 45€ (hors frais de location)

- Vendredi 20 mai : Indochine, L.E.J, Minuit, Thylacine, VKNG, Broken Back, Nach, Bombay, The Goaties

- Samedi 21 mai : Louise Attaque, Nekfeu, Feu! Chatterton, Synapson, Rover, Jabberwocky, Jeanne Added, Puts MArie, Fat

White Family, De Staat, Jahen Oarsman

- Dimanche 22 mai : Michel Polnareff, Louane, Les Innocents, Boulevard des Airs, Soviet Suprem, Last Train, Alo Wala, Josef

Salvat, Olifan, We Wolf