Tour de Normandie : victoire du Belge Timothy Dupont à Forges-les-Eaux

Plus longue étape du Tour de Normandie 2016, cette course avait été animée par une longue échappée d'Erwan Brenterch (VC Rouen), d'abord avec l'Australien Nicholas Schultz (SEG Racing), puis seul, et qui a compté jusqu'à 12 min 50 sec d'avance, avant d'être repris à 25 km de la fin.

Lucas Liss toujours en jaune

Au classement général, l'Allemand Lucas Liss, qui avait remporté le contre-la-montre du prologue sur 6,4 km à Carentan lundi, garde le maillot jaune de leader.

La deuxième étape se déroulera mercredi sur 167 km entre Vernon et Elbeuf-sur-Seine.



Classement de la 1ère étape:

1. Timothy Dupont (BEL/Verandas Willems), les 201 km en 5 h 17:27.

2. Pascal Ackermann (GER/Equipe d'Allemagne) m.t.

3. Coen Vermeltfoort (NED/Join's - De Rijke) m.t.



Classement général après la première étape:

1. Lucas Liss (GER/Equipe d'Allemagne) en 5 h 25:34.

2. Coen Vermeltfoort (NED) à 6.

3. Jan Brockhoff (GER) à 6.