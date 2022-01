Devant les policiers, le dealer fait passer de la cocaïne pour du paracétamol

Les faits qui lui sont reprochés datent du 26 novembre et ont eu lieu à Caen : acquisition, transport, détention, cession et usage non autorisé de stupéfiants. S'y ajoute, port sans motif légitime d'arme blanche.

Vers 11h30 ce jour-là, rue des Teinturiers, une patrouille de police remarque deux individus procédant à un échange d'objets et de billets. Interpellé, le dealer se montre agité et doit être menotté. Au poste, il reconnaît la revente de cannabis (barrettes de résine de 19 g) et de... paracétamol (qui s'avérera être en fait 8 g de cocaïne). Il est également porteur d'un couteau.

Condamné une seule fois pour usage de stupéfiants, le président le sermonne : « Vous êtes passé de l'usage au commerce ! »

« J'avais faim », répond le prévenu, SDF, hébergé par le 115. « Vous avez bien trouvé de l'argent pour ces achats, non ? »

Le prévenu a écopé de six mois de prison avec sursis, de deux ans de mise à l'épreuve, d'obligation de travail et de soins. Interdiction lui est faite de porter une arme.