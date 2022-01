A Lion-sur-Mer, il valide un ticket à un million d'euros

La Française des jeux vient de confirmer l'information. Le 2 février dernier, un joueur souhaitant garder l'anonymat a gagné en Normandie la coquette somme d'un million d'euros au tirage My Million. Son ticket a été validé à la Maison de la presse de Lion-sur-mer.

Le nouveau millionnaire est un joueur régulier des jeux Euro Millions et Loto. Au retrait de la somme il a précisé vouloir "réaliser son rêve en achetant une maison".

En deux ans, il s'agit du troisième gagnant My Million dans le Calvados. Le premier avait été remporté à May-sur-Orne le 21 avril 2015 et le second à Honfleur le 26 janvier.