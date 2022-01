Canteleu : un jeune décède au guidon d'une moto qu'il venait de voler, renversé par un complice

Les services de secours de Seine-Maritime sont intervenus samedi 19 mars au petit matin, à Bapeaume-lès-Rouen, pour un grave accident de la circulation rue de la Valette. Un individu à moto a été renversé par une voiture qui a pris la fuite... Âgé de 22 ans, le conducteur de la moto est pris en charge par les pompiers et le SAMU dans un état critique. Il est rapidement transporté au CHU de Rouen, avec un pronostic vital engagé, où il décédera d'ailleurs quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

Une histoire bien plus sombre qu'un "simple" accident de la circulation

C'est en fait sur le fond d'une affaire bien plus sombre que cet accident s'est produit. Vers 02h15 du matin, dans la nuit de vendredi 18 à samedi 19 mars, les services de police-secours sont contactés par trois jeunes, âgés de 17 à 19 ans, victimes d'un vol. Alors qu'ils poussaient sur le bord de la chaussée deux motos afin de les ramener chez l'un d'eux, propriétaire des engins, ils sont abordés par une voiture Peugeot 106 qui s'arrête à leur niveau. Trois individus descendent alors du véhicule. L'un d'entre-eux est armé d'une barre de fer. Ils menacent les jeunes qui, effrayés, abandonnent leur deux motos et partent en courant. Les deux engins sont alors dérobés par les agresseurs qui les enfourchent et partent à toute vitesse, suivis par la voiture.

Quelques minutes plus tard, alors que les jeunes victimes rentrent à pied, ils aperçoivent un de leurs agresseurs gisant seul sur la chaussée dans un état très grave, à côté d'une des motos dérobées. La voiture Peugeot 106 repasse alors à côté d'eux avant de repartir aussi vite. Juste le temps pour les jeunes victimes, de constater que le pare-choc avant du véhicule est endommagé. Ils préviennent alors les secours. Outre la prise en charge médicale de l'agresseur accidenté, les policiers entreprennent des opérations de recherches pour retrouver la Peugeot 106 incriminée. Elle est finalement retrouvée abandonnée à proximité quelques temps plus tard, rue du Petit-Aulnay, à Déville-lès-Rouen. Un impact est effectivement présent à l'avant du véhicule. Il correspondrait aux traces relevées sur la moto accidentée.

Le conducteur de la Peugeot 106 se rend à la Police

Vers 06h30 du matin, le même jour, un homme se présente de lui-même à l'Hôtel de Police. Âgé de 21 ans, originaire de Notre-Dame-de-Bondeville et déjà connu des services de police, il affirme être le conducteur de la Peugeot 106 et avoir renversé son ami qui conduisait l'une des deux motos volées. Il ne sait pas encore à ce moment que son ami est décédé des suites de ses blessures. Alcoolisé, il est immédiatement placé en garde à vue. Une autre personne est interpellée à Maromme dans la journée de samedi. Il s'agit du troisième individu qui était avec la bande au moment du vol des motos.

Ce lundi 21 mars, les deux individus placés en garde à vue ont été déférés et une information judiciaire a été ouverte contre eux pour homicide involontaire et vol aggravé.