Bruxelles (AFP). Attentats de Paris: nouvelle progression dans l'enquête avec l'identification d'un complice

Le procureur de Paris François Molins devait donner une conférence de presse à Bruxelles à 15H00 (14H00 GMT) avec le procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw. Les deux magistrats devraient être interrogés sur ces nouveaux éléments, ainsi que sur la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen en vertu duquel Abdeslam devrait être remis à la France dans un délai maximum de trois mois. Désormais "activement recherché", a précisé le parquet fédéral belge en annonçant cette identification, Najim Laachraoui, né le 18 mai 1991 et parti en Syrie en février 2013, était connu jusqu'à présent sous la fausse identité de Soufiane Kayal. C'est sous ce faux nom qu'avait été louée à Auvelais, près de Namur, une maison utilisée pour préparer les attentats qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. "Des traces ADN de Laachraoui Najim ont été retrouvées dans la maison louée à Auvelais, ainsi que dans l'appartement de la rue Henri Bergé à Schaerbeek (une commune de Bruxelles, ndlr), qui auraient été utilisés par le groupe terroriste", a souligné le parquet fédéral dans un communiqué. Cet homme de 24 ans pourrait avoir aidé à confectionner les ceintures d'explosif. Son ADN a également été retrouvé sur "du matériel explosif utilisé lors des attaques", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête, confirmant une information de la chaîne française iTELE. Le 9 septembre 2015, deux mois avant les attaques, Laachraoui avait également été contrôlé à bord d'une Mercedes à la frontière austro-hongroise en compagnie de Salah Abdeslam et de Mohamed Belkaïd, un Algérien de 35 ans abattu par la police mardi dans la commune bruxelloise de Forest. Les enquêteurs soupçonnent Laachraoui et Belkaïd d'avoir été en liaison téléphonique avec certains des kamikazes le soir des attaques. Il y a, selon les enquêteurs, une "forte probabilité" pour que Belkaïd ait été le destinataire du SMS disant "On est parti, on commence", envoyé à 21H42 le 13 novembre par un des kamikazes du Bataclan à un téléphone localisé en Belgique. Un autre numéro belge avait appelé ce soir-là Abdelhamid Abaaoud, l'organisateur présumé des attaques, depuis le même endroit à Bruxelles. Le 17 novembre, les deux visages de Belkaïd et Laachraoui avaient été captés par les caméras de surveillance dans une agence Western Union, où la fausse carte d'identité du premier a été utilisée pour faire un virement de 750 euros à Hasna Aït Boulahcen, la cousine d'Abaaoud, afin qu'elle lui trouve une planque en région parisienne. - Les associations de victimes à l'Elysée - Au lendemain de son arrestation dans sa commune d'origine à Molenbeek --à l'issue d'une cavale de quatre mois--, Salah Abdeslamn a exprimé samedi devant les enquêteurs belges son refus d'être remis aux autorités françaises, son avocat Sven Mary y voyant une manière de "s'agenouiller" devant la France. "Est ce qu'il faudrait que je baisse mon pantalon devant le procureur français?", a lancé l'avocat dans un entretien lundi au journal De Standaard. Me Mary souhaite que son client reste en Belgique car "il vaut de l'or" pour les enquêteurs belges auxquels il ne refuse pas de répondre. Selon la procédure du mandat d'arrêt européen, une décision définitive doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de l'arrestation, ou 90 jours en cas de recours. Inculpé samedi à Bruxelles pour assassinats terroristes et participation aux activités d'un groupe terroriste, Salah Abdeslam apparaît "comme ayant eu un rôle central dans la constitution des commandos du 13 novembre", en participant à l'arrivée de certains jihadistes en Europe, et "dans la préparation logistique des attentats", selon François Molins. Ce dernier a notamment acheté le matériel nécessaire à la confection des ceintures explosives, et loué un appartement "conspiratif" à Alfortville (banlieue parisienne) ainsi que deux véhicules, avait précisé samedi le procureur de Paris. Il s'agit d'une Clio noire ayant convoyé les kamikazes du Stade de France --et retrouvée dans le 18e arrondissement de Paris-- et d'une Polo utilisé par le commando du Bataclan. Le président français François Hollande devait recevoir à 14H30 GMT à l'Elysée les associations représentant les familles de victimes de ces attaques.

