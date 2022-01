Badminton : le MDMSA obtient le nul à Bordeaux

Avec Natalia Perminova mais sans son spécialiste du double Freek Golinski, les Normands (5e) ont tenu la dragée haute aux Bordelais (4e), privés de leur côté de l'ex internationale belge Nathalie Descamps et du Lituanien Navickas Kestutis, blessé.

Le déroulé du match s'est avéré pour le moins étrange : tous les doubles ont été remportés par les Bordelais (face aux paires Antoine Bebin-Pierre Tessier, Juliane Piron-Maja Tvrdy, Natalia Perminova-Sylvain Ternon et Maja Tvrdy-Pierre Tessier) et tous les simples ont tourné à l'avantage des Normands (Antoine Bebin dace à Jérémy Capus, Natalia Perminova face à Marion Hurteau, Juliane Pironface à Laurane Rosello et Sylvain Ternon face Simon Maunoury).

Résultat, un match nul 3-3. Au classement, Bordeaux totalise 20 points, le MDMSA 19 et Oullins 15. Le MDMSA recevra le 9 avril prochain Oullins pour un match capital en vue du maintien. A l'aller, les Normands s'étaient imposés 6-2.