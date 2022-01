Sports : les résultats de ce samedi 19 mars en Normandie

Football

Ligue 1;

Caen a renoué avec la victoire ce samedi soir sur sa pelouse en battant la lanterne rouge Troyes, pour le compte de la 31e journée. Une victoire 2 à 1 qui permet à Caen de retrouver la 6e place du classement à 3 points du 3ème Lyon grâce à sa victoire contre Nantes 2 à 0..

Une très belle position pour Caen, à sept journées de la fin.

L'ancien Malherbiste qui joue à Troyes actuellement, Benjamin Nivet, est ravi de voir son ancien club à ce niveau.

Benjamin Nivet Impossible de lire le son.



Suite et fin de la 31 ème journée, Bordeaux reçoit Bastia à 14h, Nice Ajaccio à 17h, et Monaco, 2e, joue ce dimanche soir chez

l'intouchable leader et déjà champion, le PSG à 21h.



CFA 2 ;

La 18ème journée, Granville s'impose 2 à 0 à Lannion et reste second.

Ce samedi soir, à Flers, la France a concèdé un nul 1 partout face à la République Tchèque. Un match dominé par les U17 féminines , dans le cadre du tour élite UEFA.

Prochain match ce lundi à 18h30 à Saint-Lô, la France affrontera la Hongrie.



Basket :

Ligue Féminine ;

Défaite de Mondeville 67 à 74 à Nice. Mondeville est 8ème.

N1F ;

la Glacerie s'impose 67 à 64 face à Thouars avec 2 lancers décifis de Marion Sorel pour son dernier match. La Glacerie est 6ème.

Victoire de Ifs 68 à 55 à la Garnache et pointe 3ème.

N2F ;

Alençon s'impose logiquement 52 à 39 à Mondeville.

Les alençonnaises sont 7ème, mondeville 9ème,

N2M ;

Cherbrourg s'impose 77 à 71 face à Vanves Cherbourg est 11ème.