Un site internet mystérieux signé Harry Potter...

Les spéculations vont bon train sur internet depuis que l'auteur de la célèbre série Harry Potter a lancé sur la toile un site mystérieux, en vue d'une "annonce" la semaine prochaine.

Le site "Pottermore", d'un rose fuchsia, n'affiche pour l'instant qu'une chouette et un hibou avec la mention "coming soon" (à venir bientôt) signée de la main de l'auteur. Un compte Twitter lancé pour l'occasion compte déjà plus de 42.000 abonnés. La saga Harry Potter est un des plus grands succès de l'édition, avec plus de 400 millions d'exemplaires vendus en 69 langues.Les six premiers films ont récolté plus de 6 milliards de dollars de recettes dans le monde.

Le Grand Prix du festival de Cabourg 2011 a été décerné samedi soir à La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, et le jury a décerné une mention spéciale à Happy Happy de Anne Sewitsky.Le prix de la Jeunesse 2011 a été attribué au film Le Monde De Barney (Canada/Italie) de Richard J. Lewis.Swann d'Or du meilleur acteur : Jean Dujardin, pour son rôle dans Un Balcon Sur La Mer de Nicole Garcia.

Peter Jackson a annoncé ce week-end sur sa page Facebook officielle qu'Evangeline Lilly allait rejoindre la distribution de The Hobbit, dans la peau d'une "Elfe de la Forêt, nommée Tauriel". Un personnage créé spécialement pour le film, précise le réalisateur, qui s'empresse d'ajouter qu'elle ne vivra pas de romance avec Legolas, autre Elfe célèbre de la saga de J. R. R. Tolkien. Egalement au programme : Barry Humphries, un australien qui s'est fait connaître grâce à des sketchs (Dame Edna Everage, Les Patterson, ndlr). Il jouera le roi Goblin de la même manière qu'Andy Serkis interprétait Gollum, explique Peter Jackson.