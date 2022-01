L'Agenda en Normandie : mardi 22 mars

MANCHE

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Five» avec Pierre Niney. Cinq amis d'enfance rêvent depuis 15 ans d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente, ils n'hésitent pas une seule seconde surtout quand l'un d'entre eux propose de payer la moitié du loyer. C'est ce mardi soir à 20h15 au Méga CGR de Cherbourg-en-Cotentin.

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez profiter de nombreux manèges le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h à 00h et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 00h.

CALVADOS

Mercredi, rendez-vous au Centre des Congrès de Caen pour la 21ème édition de la journée jobs d'été. La manifestation s'articule autour de plusieurs espaces : pôle emploi, accompagnement et vidéo, jobs d'été à l'étranger, atelier «CV express», information et droit des jeunes. C'est ce mercredi de 10h à 17h et c'est gratuit.

Tout ce week-end, c'est la 10ème édition d'Histoire de Jouer à Caen. Au programme : rencontres de jeux de rôle, tournois de cartes, démo concours de figurines, soirée enquête et bien d'autres animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h30 au Centre d'animation la Prairie. L'entrée est gratuite. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition de la D-Day Race Juno Beach à Courseulles-sur-Mer. Une course de 15km. Les inscriptions sont possibles dès à présent en vous connectant ICI

ORNE

Jeudi, construisez votre avenir dans l'Orne avec la 4ème édition d'Orne Success à Mortagne-au-Perche. Pour cette nouvelle édition quatre filières métiers seront mises en valeurs : l’agriculture, les métiers des animaux, les métiers du jouet et les nouvelles technologies. Rendez-vous, ce jeudi, au Carré du Perche de 10h à 17h. L'entrée est gratuite. Plus d'infos ICI