Hockey: qualification des Dragons de Rouen, les réactions

Guy Fournier (Manager): " Dans une demi-finale comme ça, où on perd 5-0, revenir, reprendre un coup de massue et trouver l'energie pour revenir à 6-6 sincèrement, on aurait voulu l'écrire, on y aurait pas pensé. Ca va faire enormement de bien aux gars de passer le reste du week-end au calme et de se préparer pour mardi prochain. A 5-0 j'étais pas très confiant mais avec eux, ils nous ont fait plein de coups cette année et encore une fois un truc expeptionnel. On a une équipe incroyable et ça sera la finale la plus importante qu'il faudra gagner."

Thierry Chaix (Président): " Le public a super bien réagit même à 5-0. Si on a gagné je pense que c'est grâce à eux. J'ai vraiment eu peur quand on a prit le 6ème but alors qu'on était revenu et puis la fin, on l'a connait (sourire)."

Patrick Coulombe (capitaine): " J'ai jamais vécu un retour de 5-0 en Play-offs c'est la première fois on est très très fier de ça. C'est très domage d'avoir commencé un match de Play-offs comme ça. C'est surement un manque de préparation. A l'inverse de Gap qui s'était bien préparé. Ca nous a couté très cher mais on y a cru. On n'a pas abandonné, et ça a porté des fruits. C'est très bon pour la confiance. Il y avait beaucoup d'energie dans la patinoire, c'est des bons moment dont on se rappelera toute notre vie. Maintenant, c'est une autre série qui va commencer, une autres histoire qui débute. On sentait l'energie du public avec une petite baisse a 5-0 forcément c'est compréhensible mais ils y ont toujours cru comme nous et j'ai rarement vu autant d'energie, comme ça, dans une patinoire."

Fabrice Lhenry (entraineur de Rouen): " Honêtement, je n'ai jamais vécu ça. Je suis content pour les joueurs. Qu'ils aient réalisé cette performance... au temps mort, j'ai demandé de la fierté pour revenir devant notre public, devant cette patinoire pleine, ... ne pas les décevoir. Les joueurs méritaient la victoire et la finale. Je suis heureux pour eux. Je leur ai dit de quand même continuer à jouer pour les fatiguer quoi qu'il se passe après même s'il y avait un 7ème match. Sur le dernier but c'était incroyable, j'ai retrouvé l'ambiance de notre victoire à la continental Cup en 2012, l'ambiance était incroyable. Même pendant le temps mort, j'etais obligé de hurler pour parler aux joueurs tellement il y avait d'ambiance. Le public a vraiment été formidable, ils meritent cette victoire aussi."

Olivier Dame-Malka: " C'est absolument incroyable de voir les fans comme ça sauter, hurler et d'avoir marqué le but de la victoire. C'était fou. C'est une équipe qui parle beaucoup. Ils ont essayé de me destabiliser toute la série en me parlant de mon jeu donc evidemment je les ai chambré un peu lorsque j'ai marqué. On a fait vraiment un début de match pourri il n'y a pas d'autres mots."

Luciano Basile (entraineur de Gap): " C'est un match avec beaucoup de rebondissements. On fait deux erreurs de jeunesse au 2ème tiers et on prend des buts dessus ce qui remet Rouen dans le match. On a manqué d'experience, ça s'est joué à peu. Rouen a prit le dessus, c'est le plus gros effectif que j'ai vu depuis 13 ans que je suis en France, on ne peux pas les maitriser pendant 60 minutes c'etait impossible. Maintenant pour la finale, le seul adversaire de Rouen c'est lui même."