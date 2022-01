Dimanche, la mosquée de Cherbourg ouvre ses portes

L'an passé plusieurs centaines de personnes avaient poussé les portes de la mosquée de Cherbourg pour en savoir plus sur l'islam et échanger avec les fidèles. Dimanche 20 mars, l'association culturelle islamique invite à nouveau tous les habitants pour une journée portes ouvertes, de 10h à 17h.

Cela fait des années que la mosquée, qui accueille jusqu'à 500 à 600 fidèles les jours de fête, ouvre ses portes à ses voisins de la rue Coluche. Mais les membres de l'association constatent ces dernières années une grande curiosité des Cherbourgeois, et ont décidé de faire de cette journée un rendez-vous annuel. "Nous proposons à tous ceux qui se posent des questions sur l'islam de venir nous rencontrer, indique Belkacem Seghrouchni, porte-parole. Il y a la prière, cinq fois par jour, mais ce n'est qu'un aspect de la religion".

Belkacem Seghrouchni Impossible de lire le son.

Ouvert à tous

"Le Coran plaide pour la connaissance mutuelle" rappelle l'association culturelle islamique, en ces temps où les musulmans sont parfois victimes d'amalgames. "Notre religion est un islam de miséricorde, loin des tueurs. L'horreur nous a séparé, il faut se retrouver" appelle Omar Charaf, vice-président. L'an passé, il avait notamment fait visité la mosquée à des bonnes soeurs et des prêtres.

Omar Charaf Impossible de lire le son.

"Ces portes ouvertes sont essentielles pour échanger, et nous connaître, nous, Cherbourgeois, musulmans et non musulmans" poursuit Hajar El Khobzi, qui partagera ses techniques de caligraphie à l'occasion de cette journée. La jeune femme, surveillante dans un lycée, est régulièrement confrontée à des questions sur sa religion.

Hajar El Khobzi Impossible de lire le son.

Outre les ateliers henné, caligraphie ou l'accueil avec un thé, l'imam proposera à 14h30 une conférence sur l'islam, la laïcité, et la République... Quelques heures après avoir reçu la visite du préfet de la Manche.

Pratique. Mosquée de Cherbourg, 46 rue Coluche, de 10h à 17h dimanche 20 mars.