Francesca Rodriguez intègre The Voice aux côtés de Florent Pagny

Elle intègre pendant plusieurs années une chorale de Gospel, chantant en français et en espagnol. A l’âge de 15 ans, elle arrête ses études et enchaîne les petits boulots.



Aujourd’hui, cette jeune femme de 21 ans est serveuse dans un restaurant la semaine et y chante aux côtés de sa maman le week-end. Mais Francesca rêve d’autre chose. Soutenue

par ses proches, elle veut changer de vie et vivre de sa passion.



The Voice est, pour elle, l’occasion de faire entendre sa voix sans être jugée sur son physique