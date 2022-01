Du Coq à Lame : théâtre musical

Thomas interprète un homme de 61 ans qui livre sa mémoire par bribes : "C'est un homme qui se confie, explique-t-il, qui parle de politique, d'amour ou de bons plats et qui fait le bilan de sa vie." Dans l'univers clos d'un squat, son compagnon d'infortune joué par Gul est contraint d'écouter ses confidences et brode à la guitare des historiettes inspirées par ses épisodes de vie. "Jamais nostalgique, ce monologue est celui d'un homme en quête de mémoire qui cause pour amuser la galerie et qui incarne à tour de rôle les personnages qui ont croisé son chemin." Avec sa plume acérée, son humour tendre, du Coq à Lame tranche dans le vif et donne un point de vue grinçant sur le monde.

Pratique. Les 24 et 25 mars à 20h30. Le P'tit Ouest à Rouen. Tarifs 5 à 10€. Tél. 02 35 98 15 60