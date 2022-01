Près de Rouen, à la découverte des amphibiens de la mare

"Nous étudions les populations des mares tout au long de l'année et participons à des comptages. À St-Étienne, nous savons donc que les tritons pullulent et que les crapauds et grenouilles sont également bien représentés." Pour cet atelier découverte, Julie pose des nasses la veille pour capturer quelques spécimens qui seront ensuite observables en aquarium : "Les amphibiens ont déjà pondu à l'heure qu'il est, mais si les mares se réchauffent peut-être aurons-nous la chance d'observer des têtards." Cette visite commentée nous renseigne sur leur mode de vie : "Nous abordons en fait l'écosystème de la mare dans son ensemble puisque nous verrons aussi les insectes aquatiques dont se nourrissent les batraciens comme les gerris plus connus sous le nom d'araignées d'eau ou les notonectes." L'atelier s'achève ensuite en intérieur avec la création de silhouettes d'amphibiens en papier vitrail à coller sur les fenêtres.

Pratique. Dimanche 20 mars à 15h. Maison des forêts à St-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. Tél 02 35 52 93 20