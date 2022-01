Saint-Aubin-sur-Mer : il attend l'arrivée des policiers avec machette et couteau

L'altercation débute au sujet de la cuisson d'une entrecôte et se poursuit plus tard dans la soirée à cause du son trop élevé de la télévision. La femme débranche alors l'appareil d'autorité. En réponse, l'homme lui met une machette artisanale de plus d'un mètre sous la gorge. Leur fille, une adolescente, effrayée par la situation appelle la police. « Qu'a cela ne tienne, dit-il, je vais aller les attendre dans la rue ! »

Ce qu'il fait, armé d'une machette et d'un long couteau. Il est 2h du matin. A leur arrivée, les policiers le voient marcher vers eux, une arme dans chaque main, ignorant l'injonction de s’arrêter. Ils utilisent alors leur pistolet Taser afin de le neutraliser.

L'homme, âgé de 41 ans a comparu mercredi 16 mars devant le Tribunal de grande instance de Caen pour violence avec menace d'une arme sur conjoint et sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il avoue ne pas se souvenir de grand chose. Quant au Taser, il voulait savoir ce que ça faisait. « Et ça fait quoi ? », questionne le président. « Comme si on s’électrocutait mais en plus fort. »

L'individu est condamné à quatre mois de prison avec sursis et à deux ans de mise à l’épreuve. Obligation lui est faite de soigner sa dépendance à l'alcool. Il devra verser 150 euros à chacun des policiers en dommages et intérêts. S'y ajoute la confiscation des armes.