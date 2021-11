Courants de la Liberté : les résultats

C'est l'Éthiopien Desta Morkama qui s'impose dans l'épreuve du marathon, et qui boucle les 42 kilomètres en 2h et un peu moins de 16 minutes. Il devance ainsi les 1 049 autres coureurs inscrits dans la course. Chez les femmes, Emilie Rotich est première en 2h35.

Sur semi-marathon, c'est le Kenyan Patrick Cherotwo qui décroche la pole position en 1h06 et c'est l'Éthiopienne Yebrugual Arage qui termine l'épreuve en premier en 1h13.

Enfin sur 10 km, le Britannique Chris Davies s'impose en 30 minutes 52 et l'Ornaise Elodie Navarro en 36 minute 55.