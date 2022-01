Gagnez votre pass duo au Zoo de Jurques, découvrez à deux plus de 700 animaux sauvages de la planète entière : lions blancs d’Afrique du Sud, tigres de Sibérie, girafes du Niger, manchots d’Amérique du Sud, gibbons d’Asie…



Vivez un véritable dépaysement en découvrant les zones thématiques : plaines africaines, sud-américaines, la zone Malgache, le territoire des loups, le village des reptiles…



Plus d'infos ICI



Composez le 0892 23 73 38 entre 9h et 13h du lundi au vendredi dès que le signal sera donné à l'antenne.