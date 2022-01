Ce que réservent les parcs d'attractions pour les beaux jours...

Le Puy du Fou ressuscite le XVIIIe siècle

À compter du 2 avril, le Puy du Fou présentera son nouveau spectacle intitulé "Le Dernier Panache", le plus grand show jamais présenté par le parc historique. La présentation plongera les spectateurs au temps de Napoléon et vivront l'histoire d'un officier de la marine française : François Athanase Charette de la Contrie, dit Charette. Les péripéties du héros seront portées par des décors grandeur nature, avec par exemple la présence d'une piscine plus grande que la version olympique afin de reconstituer la mer. Des vidéos en ultra haute définition accompagneront aussi la narration. Le spectacle se déroulera dans le Théâtre des Géants, une salle construite sur mesure.

Le parc Astérix dévoile sa nouvelle attraction : Discobélix

Le parc d'attractions picard présentera, dès son ouverture le 2 avril, sa nouvelle attraction dédiée au fidèle compagnon d'Astérix. Le manège retranscrira le lancer du disque, thème de l'album "Astérix aux Jeux olympiques". Les visiteurs embarqueront dans une soucoupe géante, modélisant le disque qui effectue un mouvement tournoyant et de va-et-vient perpétuel. Quand le disque de dix mètres de diamètre s'élance, il ricoche sur une partie du lac et vient allumer une flamme de l'autre côté du parcours long de 80 mètres. 40 personnes peuvent prendre place à bord. Dans la file d'attente, les amateurs de sensations fortes pénétreront dans la Cité antique d'Olympie, où ils apercevront une statue d'Obélix haute de six mètres. Ils visiteront aussi le vestiaire d'Obélix où seront entreposés tous ses disques. Sept mois de travaux ont été nécessaires pour mettre sur pied cette nouvelle attraction, qui succède à la forêt d'Idéfix en 2014 et à Osiris en 2012 en terme de nouveautés.

EuropaPark à l'heure irlandaise

Le parc d'attractions allemand ouvrira son quatorzième quartier dédié à un pays du vieux continent, cette fois consacré à l'Irlande. Situé entre le quartier français et le quartier anglais, ce nouvel espace proposera trois attractions familiales, dont une axée sur l'animation en quatre dimensions, un spectacle avec la mascotte "Ed Euromaus" ainsi qu'un univers de jeux indoor. EuropaPark rouvre le 19 mars et fermera le 6 novembre.

Disneyland Paris rend hommage à "sa" nature

La nouvelle saison du parc d'attractions francilien a démarré le 5 mars. À cette occasion, il dévoilera du 1er au 30 avril prochains, un tout nouveau spectacle pyrotechnique, le fameux show tant attendu devant le Château de la Belle au Bois dormant. En référence au mois d'avril qui célèbre la Terre, la manifestation fêtera la nature par le biais des longs-métrages sur ce thème signé Disney tels que Les Ailes pourpres", "Pollen", "Félins", "Chimpanzés", "Grizzly", "Au Royaume des Singes".

Bellewaerde veut faire danser les jeunes

Le parc d'attractions belge, situé à la frontière française, instaure durant cette nouvelle saison, un "After School Festival". Le principe consiste à inviter des DJ qui monteront sur les différentes scènes installées un peu partout dans le parc. La fête débutera dès le 30 juin. Cette nouveauté est le prolongement des soirées Hallowwen que Bellewaerde avait lancé pour satisfaire son jeune public. BelleWaerde rouvre le 26 mars prochain.

Le Futuroscope ramène l'hiver à Poitiers

L'emblématique parc a déjà démarré sa saison, mais les beaux jours devraient être l'occasion pour les familles de découvrir la nouvelle attraction en quatre dimensions inspirée du film d'animation "L'Âge de Glace, le Temps des Dinosaures". Les visiteurs pénètrent dans un théâtre multisensoriel où le sol vibrera et provoquera des chatouillis au niveau des jambes. Ils se croiront au temps de la période glaciaire, vêtus de peaux de bête et munis de lunettes polarisées. Le Futuroscope est ouvert jusqu'au 2 janvier 2017.

Nigloland donne le vertige

Le parc situé dans les environs de Troyes compte démarrer sa saison 2016 en trombe, avec l'inauguration de deux nouvelles attractions. Le manège phare sera une tour de chute libre, de 100 mètres de hauteur. Les téméraires prendront place à bord, avec 23 autres comparses et tomberont à 115 km/h en moins de trois secondes. Cette tour s'intégrera dans le nouvel univers médiéval de Nigloland, qui a été bâti à coup de ponts-levis, de tours de garde et de forteresses. Une deuxième tour moins effrayante permettra aussi de satisfaire ceux et celles qui ne sont pas amateurs de sensations fortes. Celle-ci mesurera 11 mètres de haut. Nigloland rouvre ses portes le 26 mars.

À la découverte des volcans sous-marins à Vulcania

Le parc thématique auvergnat immergera les visiteurs dans un nouveau monde cette saison, dédié à l'activité volcanique sous-marine. En montant à bord du bathyscaphe "Abyss Explorer", les curieux plongeront jusqu'à 2.500 mètres de profondeur pour comprendre ce qu'il se passe dans les fonds marins, là où des centaines d'éruptions ont lieu chaque année, l'une des raisons de la lente dérive des continents. Des projections et des effets spéciaux, mais aussi une plate-forme dynamique, leur donneront l'impression d'être complètement immergés. Vulcania ouvre ses portes du 16 mars au 13 novembre.

Walibi Rhône Alpes ouvre une nouvelle zone d'amusement

Le parc d'attractions rhodanien veut écrire une nouvelle page de son histoire et a investi massivement, 25 à 30 millions d'euros, pour renouveler son offre. Lors de sa réouverture le 9 avril prochain, Walibi présentera une toute nouvelle zone baptisée "Explorer Adventure". Des montagnes russes en bois seront les stars de cet espace. Nom de code : Timber I, en référence au cri des bûcherons lorsqu'ils coupent un arbre. Une nouveauté qui donne envie à Walibi d'accueillir 450.000 visiteurs cette année. Mais, le plan d'investissements sera échelonné sur dix ans et prévoit l'ouverture d'autres attractions et nouveautés.