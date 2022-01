Le restaurant D'Eux Mêmes, place du Vieux-Marché à Rouen

Situé place du Vieux-Marché, dans le centre historique de Rouen, l'établissement affiche un intérieur à la décoration très personnalisée qui éveillera votre curiosité.

Magnifique dressage

Ce midi, moi et mon amie avons le choix entre trois formules : la première à 16€ (entrée, plat et dessert du jour), la seconde à 19€ (entrée-plat ou plat-dessert), la dernière à 23€ (entrée-plat-dessert). Mon amie choisit la seconde formule, moi la dernière. En entrée, je délaisse le carpaccio de saumon pour privilégier un cromesquis de canard assaisonné d'herbes et de salade. Délicieux ! Tandis que ma convive jette son dévolu sur un millefeuille de raie et sa polenta croustillante, je choisis le suprême de poulet avec son confit d'oignons et sa galette de pommes de terre. La raie est bien cuite et la polenta apporte un plus judicieux. Mon poulet est délicieux : ajoutez à cela le confit d'oignons, c'est à tomber par terre. Le tout est magnifiquement dressé. Pour clore le repas, ce sera une crème brûlée saveur vanille pour moi, une panna cotta pour elle. Là encore, c'est succulent. Pour conclure, une adresse à recommander, avec un accueil chaleureux et un service rapide.

Pratique. D'Eux Mêmes, place du Vieux-Marché. Tel. 02 35 71 22 92