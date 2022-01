Orne : les demandeurs d'emploi à l'heure numérique

Dans l'Orne, Pôle Emploi passe à l'ère numérique. Dans ce département très rural, où les distances à parcourir sont parfois importantes, l'objectif est clair : responsabiliser les demandeurs d'emploi dans leurs recherche d'un travail, et ne les faire venir en rendez-vous en agence, que lorsque c'est indispensable.

Pôle Emploi a développé plusieurs sites internet spécifiques, et ses conseillers sont joignables par mail. L'inscription se déroule sur le web, on peut publier des CV en ligne, mais il existe aussi des formations par webcam, et une page Facebook « Mon Emploi Alençon » !

Huit jeunes ont été recrutés en service civique pour aider ceux qui en auraient besoin à maîtriser ces processus et les nouvelles technologies, tous les matins, et les lundis et mardis après-midi.

Partout dans l'Orne, jusqu'au 25 mars, Pôle Emploi organise 32 démonstrations et initiations à ces technologies numériques accessibles sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Big Data au service de la recherche d'emploi

Au delà de la traditionnelle consultation des offres d'emploi, il est désormais possible de détecter les entreprises susceptibles d'embaucher dans votre domaine d'activité, dans votre secteur géographique.

Il existe aussi des « moocs », mot barbare pour designer des cours gratuits en ligne, dans tous les domaines, que chacun peu suivre lorsqu'il veut, à son rythme, et où l'ensemble de ceux qui les suivent peuvent s'entraider.

Alix Le Guyader, directrice de l'agence de L'Aigle, est coordinatrice des technologies digitales de Pôle Emploi dans l'Orne :