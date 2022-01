Holy Sushi, près des Rives de l'Orne à Caen

En matière de sushis à Caen, le dernier né s'appelle Holy Sushi. Et pour s'imposer dans un marché très concurrentiel avec de nombreuses adresses sur le territoire, la maison n'a pas hésité à lancer une formule à volonté le midi, du lundi au vendredi, à 11,80 €. Pas moins de 37 mets sont ainsi disponibles, répartis en six familles : les hors-d'œuvre avec soupes, raviolis, nems, riz..., les célèbres brochettes de viande appelées yakitori, les maki, les temaki, les sushis, et trois plats spéciaux comme le pain à la viande, le riz sauté à la japonaise aux crevettes et des nouilles sautées.