8 chansons françaises en version japonaise

A tel point que certains artistes réalisent même des versions en japonais pour toucher davantage de fans dans les pays asiatiques.







Salvatore Adamo - Tombe la neige









Salvadore Adamo - Yuki Ga Furu (Version Japonaise)









Dalida - Gigi l'amoroso









Dalida - Gigi l'amoroso (Version Japonaise)









France Gall - Poupée de cire, poupée de son









France Gall - Poupée de cire, poupée de son (Version Japonaise)









Joe Dassin - Les Champs Élysées









Joe Dassin - Les Champs Élysées (Version Japonaise)









Et quand ce ne sont pas les artistes qui réalisent les versions asiatiques, ce sont les asiatiques qui les font eux même, ...avec plus ou moins de talent.





Michel Polnareff - Tout Pour Ma Chérie (Version Japonaise)











Claude François - Le lundi au soleil (Version Japonaise)









Voyage Voyage - de désirless (Version Japonaise)









Et pour terminer en toute beauté (ou pas)...





Début de soirée - Nuit de folie (Version Française interprété par les japonais)