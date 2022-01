Pôle de santé et amélioration du centre-ville à Argentan

Le nouveau pôle de santé libéral ambulatoire sera implanté à la place de l'actuelle pelouse, entre le Palais de justice et la Poste d'Argentan. Un lieu actuellement inusité en plein centre-ville.

Un bâtiment de 1300m² sera construit pour un investissement largement subventionné de quelques cinq millions d'euros, qui outre les médecins, regroupera une bonne vingtaine de professionnels: infirmières, kinés, cardiologue, orthophoniste, podologue, sages femmes, avec l'appui du centre hospitalier.

Ce chantier doit aller vite, pour palier aux départs en retraite de praticiens, et tenter d'attirer de nouveaux professionnels, à Argentan ; mais aussi pour rassurer la population quant à l'offre locale de soins. Ce pôle doit être opérationnel d'ici fin 2018.

Santé et redynamisation du centre-ville

Si la santé est le but premier de ce projet, le second est de redynamiser le centre-ville d'Argentan et de lui donner une meilleure attractivité, loin à la ronde.

Plus globalement, c'est donc un énorme chantier qui est à l'étude : construction d'une halle couverte pour le marché et requalification de l'ensemble du périmètre qui va de l'Hôtel de ville au Palais de justice, en passant par le futur pôle de santé, la Place du marché, l'Avenue de Gaulle, et la Place Henri 4…

Premiers coups de pelle dès le mois d'avril

Concernant le pôle de santé, l'étude archéologique documentaire est en cours et les premiers coups de pelleteuse seront donnés dès le mois prochain, pour voir ce que contient (ou pas) le sous-sol, entre tribunal et donjon. Si les archéologues ne trouvent rien de remarquable, le chantier du pôle de santé pourra démarrer. Mais le site se trouve sur le passage d'une ancienne muraille de l'ex château d'Argentan, et s'ils font des découvertes intéressantes, il faudra faire des fouilles, qui risquent de durer longtemps.

Pour ne pas perdre de temps, les élus pourraient alors décider de déplacer l'implantation du pôle santé sur le square Mandella, à la place de l'ex salle des fête d'Argentan.

Laurent Beauvais, président d'Argentan-Intercom :