20 questions existentielles qui vous empêcheront de dormir cette nuit

Petit florilège de questions existentielles (Certaines font tout de même très mal au crâne quand on y réfléchit...)





01 - Si Adam et Eve sont vraiment les premiers êtres sur terre, pourquoi ont-ils un nombril ?





02 - Si je veux acheter un nouveau boomerang, comment je me débarrasse du vieux ?





03 - Dans un couple, si les deux sont sourds, comment font-ils pour bien s'entendre ?





04 - Sans avoir de frère ni de soeur, pourquoi Donald a-t'il des neveux ?





05 - Chez Lipton, les employés ont-ils droit à une pause café ?





06 - Chez Disney, si tu fais une photo avec Mickey, est-ce que la personne à l'intérieur du costume sourit ?





07 - Sur une navette spatiale qui voyage à la vitesse de la lumière, est-ce que les phares éclairent?





08 - Pourquoi on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand il n'y a bientôt plus de piles ?





09 - Les Américains lancent du riz lors des mariages. Est-ce que les Chinois lancent des hamburgers ?





10 - Comment les panneaux " DÉFENSE DE MARCHER SUR LA PELOUSE " arrivent-ils au milieu de celle-ci ?





11 - Pourquoi le week-end ne dure t-il que 2 jours ?





12 - Pourquoi à Paris, les Chinois achètent comme souvenir des Tour Eiffel made in china ?





13 - Vous connaissez ces boîtes noires indestructibles dans les avions ? Alors pourquoi est-ce qu'ils ne fabriquent pas l'avion au complet dans ce matériau ?





14 - Pourquoi les crottes de moineaux sur une voiture blanche... c'est noir, et sur une voiture noire, c'est blanc ?





15 - Pourquoi les choses se trouvent-elles toujours au dernier endroit où on les cherche ?





16 - Pourquoi à chaque fois qu'on se retrouve dans un embouteillage, on décide de changer de voie et on se rend ensuite compte que c'est la voie la plus lente ?





17 - Pourquoi, quand on va au guichet automatique, il y a une file d'attente de 15 minutes et quand on part il n'y a personne derrière nous ?





18 - Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec goût de souris ?





19 - Si les bébés d'ici mangent avec des petites cuillères, est-ce que les bébés Chinois mangent avec des cure-dents ?





20 - Pourquoi le jus de citron est fait de saveurs artificielles et le liquide-vaisselle est fait de vrais citrons ?