Transport dans l'agglo caennaise : des tarifs revus à la baisse pour les moins de 26 ans

C'est la Fédération Campus Basse-Normandie (FCBN) qui a dirigé l'enquête auprès des étudiants utilisateurs des transports en commun à Caen. Après un an de travail, un dossier de 87 pages a été remis à Caen la Mer. "C'est un très long travail dans le milieu associatif, il est rare d'avoir du monde pour tenir sur la longueur", explique Quentin Rollet, vice-président de la FCBN qui était en charge de l'enquête.

Bilan : les abonnements annuels pour les moins de 26 ans passeront de 265,50€ contre 295,20€ aujourd'hui et les abonnements mensuels de29,50€ au lieu de 32,80€. Une décision qui satisfait étudiants et Caen la Mer. "La proposition de gratuité des transports par l'Union nationale des étudiants de France était totalement irréalisable. Avec ce dialogue, nous avons pu trouver de quoi satisfaire tout le monde." a indiqué Joël Bruneau, maire de Caen et président de Caen la Mer. Ces nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur à partir du 1er juillet.

D'autres propositions pourraient bientôt venir faciliter la vie des jeunes usagers des bus et du tramway dans l'agglomération. La LéoCarte, qui sert aujourd'hui à ce public à payer les repas au restaurant universitaire, justifier du statut d'étudiant ou emprunter des livres, pourrait devenir un titre de transport d'ici à fin 2017.

“Les étudiants de toute la Normandie pourraient ainsi venir à Caen et utiliser les transports en commun avec leur carte étudiante.“ se réjouit Valentin Pestel, président de la FCBN.

D'un point de vue de la fréquentation, l'université pourrait de son côté décaler ses horaires de début de cours afin de désencombrer les transports en commun aux heures de pointe. Un aménagement des horaires en adéquation avec les horaires de trains est aussi à l'étude pour les étudiants revenant sur Caen le dimanche en fin de journée.