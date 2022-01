"La fréquentation est en hausse aux Rives de l'Orne"

Quelle est votre mission ?

"Elle s'apparente à la gestion syndicale d'un immeuble. Il faut que je fasse vivre ce centre, que j'aide les commerçants et que je fasse tout pour y faire venir du monde. Je suis aussi l'interlocuteur de la Ville."

Par quoi avez-vous commencé ?

"Par un tour de vélo ! Il était important que je fasse le tour du centre, afin de mieux appréhender l'architecture et voir si dans les alentours, il était bien indiqué. C'est toujours intéressant d'avoir un œil neuf. Puis, j'ai ensuite rencontré les commerçants".

Quels sont les points positifs que vous avez perçus ?

"Les Rives de l'Orne sont faciles d'accès. Elles pourraient l'être encore plus, si un arrêt de tram vient jusqu'ici. Des discussions sont en cours. C'est un très beau centre, lumineux, aéré et dynamique, avec de beaux volumes, notamment avec l'esplanade. De quoi créer de belles animations ! Nous avons avons aussi la plus grosse offre en prêt-à-porter des centres de l'agglo, de belles enseignes et des restaurants diversifiés. Côté négatif, l'esplanade est un peu triste. Il y a comme un manque de couleur à l'extérieur et je trouve le cheminement piéton depuis l'autre rive, un peu compliqué."

Que vous ont dit les commerçants ?

"L'accueil a été chaleureux. Pas de grief ou de revendications particulières, mais des discussions constructives et des attitudes positives. Nous avons échangé sur le dynamisme du centre. Plusieurs fermetures d'enseignes ont été enregistrées depuis l'ouverture en mai 2013, mais souvent, elles ont pu s'expliquer par des politiques nationales de groupe en interne, comme ce fut le cas pour Little Marcel ou Confo Déco. Rien d'inquiétant donc."

Cinq cases sont vides. Est-ce un problème ?

"C'est la vie des centres qui veut ça. En moyenne, dans les centres en France, 10% des locaux sont inoccupés. La concurrence dans l'agglo n'est pas un problème. A chacun son positionnement. Nous le voyons bien avec notre offre importante sur le prêt-à-porter, alors qu'en périphérie, l'offre est plus portée sur l'équipement de la personne."

A l'ouverture en 2013, l'objectif était d'attirer ici 4,5 millions de visiteurs par an. Qu'en est-il ?

"Nous n'avons pas encore les chiffres pour 2015, mais les premières indications laissent à penser qu'on en est proche. Depuis la mise en place en août de la gratuité des parkings pendant deux heures, avec la carte fidélité, nous avons constaté une hausse de la fréquentation. +10% en septembre par rapport au même mois, un an plus tôt."

Quels projets souhaitez-vous lancer ?

"Il faut réfléchir plus encore à des animations ponctuelles. L'opération avec les blogueuses caennaise a cartonné début mars. J'aimerais amener plus de musique ici, avec des concerts à développer. Pourquoi pas rebondir sur la prochaine fête des voisins, proposer gratuitement une relookeuse à nos clients ? Il nous faut aussi développer des partenariats avec des acteurs locaux."





Parcours

2015-2016. Directrice de centres commerciaux à Vénissieu, Francheville et Isle d'Abeau. Groupe Carmila.

2012-2015. Directrice de centre commercial à Saint-Etienne. Groupe Corio.

2009-2012. Responsable marketing à Caen Côte de Nacre. Groupe Corio.