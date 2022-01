Hockey: un match 5 pour prendre l'avantage dans la série

Tous les matchs de cette série ont été importants mais celui-ci l'est peut-être encore un peu plus puisqu'il s'agit d'un match qui permettra au vainqueur de mettre un pied en finale.

En effet, à égalité deux victoires partout, ce match charnière aura une saveur toute particulière pour celui qui l'emporte à qui il ne manquera qu'une victoire pour accèder au dernier échelon de la compétition.

Et les statistiques sont en faveur des Jaunes et Noirs qui ont déja réussi la performance de s'imposer trois fois en quatre rencontres sur la glace de l'Alp Aréna de Gap cette saison (lors du match des champions, du match aller de la Ligue Magnus et lors du match 1 de cette série).

Si les joueurs de Fabrice Lhenry parvenaient à s'imposer dans les Hautes-Alpes, ils auraient alors la possibilité de terminer le travail sur leur glace de l'Ile Lacroix vendredi 18 mars prochain. En cas de victoire Gapençaise, les Rouennais disputeront ce match 6 avec l'espoir de recoller à 3-3 dans la série.

Un nouveau match, une nouvelle bataille sur la route vers la Coupe Magnus.