D2 féminine: les filles du FC Rouen font un pas vers le maintien

En effet, cette saison, pas moins de six clubs seront relegués de la division 2 sur douze clubs. Les Rouennaises sont actuellement à la 6ème place et ont maintenant cinq points d'avance sur le premier relégable.



Avec des buts signés Sandra Maurice à la 49ème minute et Grace Yango, les Rouges et Blanches ont fait un petit pas vers le maintien.



Prochaine rencontre le dimanche 20 mars avec la reception de la lanterne rouge du championnat Quimper.