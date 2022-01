Euro U17 2016 : les Françaises chercheront leur qualification dans la région

Parce que désignée comme pays hôte de son groupe des éliminatoires de l'Euro U17 de football féminin, la France a choisi la Ligue de l'ex-Basse-Normandie pour organiser ce tournoi qualificatif. Outre les Bleues, des joueuses tchèques, hongroises et irlandaises fouleront les pelouses de la région du 19 au 24 mars. Le premier de chaque poule et le meilleur deuxième se qualifient et rejoignent le pays hôte pour la phase finale, Biélorussie du 4 au 16 mai prochains. Les deux finalistes et le troisième se qualifieront pour la Coupe du Monde FIFA U17, en Jordanie, du 30 septembre au 21 octobre 2016.

Samedi 19 mars

. France - République Tchèque à Flers, 17h30

. Irlande - Hongrie à Bayeux, 18h

Lundi 21 mars

. France - Hongrie à Saint-Lô, 18h30

. République Tchèque - Irlande à Flers, 19h

Jeudi 24 mars

. Irlande - France à Bayeux, 18h30

. Hongrie - République Tchèque à Saint-Lô, 18h30