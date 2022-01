Hockey sur glace : saison terminée pour les Drakkars

Les playoffs auront eu le mérite de faire oublier en partie la saison très compliquée vécue par le Hockey Club de Caen. Dimanche, en demi-finale de Division 1, les Drakkars se sont inclinés à Anglet (5-2), dans la belle qu'ils avaient su aller chercher à la faveur d'une victoire lors du premier match de la série. La flamme, celle que tout le monde pensait quasiment éteinte, avait été rallumée en éliminant Cholet au premier tour, malgré une défaite dans le premier match à domicile. "On est tombé sur une équipe meilleure que nous, reconnaît le coach Luc Chauvel. On n'a pas sur saisir notre chance lors du deuxième match. Je voulais avant tout ne pas avoir de regret. La pénalité reçue après sept secondes de jeu, est le seul que j'ai."

Candidats au top 4, les Drakkars ont surtout eu peur, pendant quelques mois, de ne pas être en mesure de disputer les phases finales. Leur irrégularité et leur volonté farouche de compliquer le jeu ont plus d'une fois exaspéré coach et supporters. Caen a réalisé une saison sans grand relief, obtenant autant de victoires que de défaites, semblant souvent jouer sans le petit supplément d'âme. Un supplément revenu à l'occasion des playoffs. De quoi nourrir de beaux espoirs pour préparer la saison prochaine.