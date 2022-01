Football: le FC Rouen s'impose à Mont-Gaillard

Cette rencontre opposait le 3ème Rouen au 6ème Mont-Gaillard et la résultat du match se sera dessiné en trois minutes seulement.

Après un penalty transformé par Stive Mendy à la 58ème minute, c'est encore Mendy qui part seul face au gardien et qui inscrit un doublé dans cette rencontre à la 61ème minute.

Au classement, Rouen reste toujours 3ème avec trois matchs et 12 points de retard sur le leader la réserve de QRM et à deux points de Deville-Maromme qui possède quatre matchs de plus que les Rouges et Blancs.

Et justement, les Rouennais auront l'occasion de passer devant les Dévillais dès la prochaine journée en cas de victoire car les deux équipes s'ffronteront au stade Robert Diochon.