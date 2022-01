Paris (AFP). Manifestation VTC: faible mobilisation et peu de perturbations à Paris

Une quarantaine de VTC ont quitté vers 07H00 l'aéroport Charles-de-Gaulle pour converger vers la capitale en opération escargot, en circulant sur une ou deux des voies de droite de l'autoroute A1, a-t-on appris de source aéroportuaire. "Une quarantaine de véhicules VTC circulent à faible allure sur l'A1 mais ça cause des ralentissements très minimes. Ca reste un lundi matin tout à fait classique" avec 215 kilomètres de bouchons cumulés sur l'ensemble de l'Ile-de-France, a-t-on appris auprès du Centre régional d'information routière (CRIR). Le syndicat SETP s'inquiète des premières propositions du député PS Laurent Grandguillaume, chargé par le gouvernement de déminer le conflit opposant VTC et taxis, qu'il juge trop favorables aux taxis. Il dénonce également "une dégradation" des conditions de travail et "l'acharnement" des contrôles de police, "avec les accès devenus impossibles aux gares et aux aéroports de plusieurs villes de France".

