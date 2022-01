Paris (AFP). Côte d'Ivoire: Au moins un Français tué, déclare François Hollande

"La France apporte son soutien logistique et de renseignement à la Côte d'Ivoire pour retrouver les agresseurs. Elle poursuivra et intensifiera sa coopération avec ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme", a ajouté le président de la République dans un communiqué. Le président de la République "témoigne aux victimes et à leurs familles la solidarité de la France", a-t-il conclu. Des assaillants lourdement armés, qualifiés de "terroristes" par le gouvernement ivoirien, ont attaqué dimanche la station balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam, à l'est d'Abidjan, tuant au moins 14 civils et deux militaires dans la première attaque de ce type en Côte d'Ivoire, selon un bilan annoncé par le président Alassane Ouattara.

