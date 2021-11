Pulvar / Polony, le nouveau duo d'On n'est pas couché pour remplacer Zemmour et Naulleau ?

Cela fait quelques jours que les spéculations vont bon train sur ceux qui remplaceront Eric Naulleau et Eric Zemmour dans l’émission "On n'est pas couché". Il y a encore quelques heures, et selon le journal Libération, on se dirigeait vers un duo Bourdin-Pulvar. Le quotidien révèlait en tous cas la volonté de Laurent Ruquier de voir arriver ces 2 journalistes dans son émission sur France 2. Finalement, Jean-Jacques Bourdin a refusé et c'est Natacha Polony qui devrait accompagner Audrey Pulvar, elle est journaliste au Figaro.

Arrivée d'un nouveau Mr Météo sur France 2 ! Il s'appelle Philippe Verdier et officie actuellement sur BFM TV. C'est sur le compte officiel d'un réseau social que France 2 annonce la nouvelle. Il remplacera Tania Young dans les prochains jours à la présentation de la météo.

De nouveaux programmes arriveront prochainement sur nos écrans. Parmi les nouveautés de la rentrée, il y a cette nouvelle émission signée Cyril Hanouna qui devrait arriver sur Direct 8. Il s'agira d'un magazine quotidien, une sorte de « tour du monde de l'insolite ». Christophe Dechavanne pourrait lui aussi faire son retour dans un talk show sur la chaine TMC. C'est en tout cas ce que croit savoir le magazine Télé Star. Dans l'hebdomadaire, il confirme travailler actuellement avec Patrice Carmouze pour un projet diffusé, comme à la grande époque de « Ciel mon mardi », en deuxième partie de soirée.

La sélection télé du jour, c'est le début de Private Practice ce soir sur France 2 en prime-time. Nous vous l'avions annoncé il y a déjà quelques jours : c'est ce soir que ce spin-off de grey's anatomy sera diffusé en France pour la première fois. Dès 20h35, vous découvrirez deux épisodes de cette fiction médicale portée par Kate Walsh (qui interprétait Addison Montgomery dans les trois premières saisons de Grey's Anatomy).