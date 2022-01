L'Agenda en Normandie : mardi 15 mars

MANCHE

Jeudi, se tient le 3ème salon régional agroalimentaire à Saint-Lô. Au programme : des ateliers, information sur les métiers et les formations, offres d'emploi, jeux-quizz et dégustations. C'est ce jeudi de 9h30 à 18h à la salle Allende. L'entrée est gratuite.

A partir de vendredi et jusqu'à lundi, se tient la 34ème édition du Salon de l'Habitat à Cherbourg-en-Cotentin. Les 6000 m² de la Grande Halle de la Cité de la Mer seront investis durant ces 4 jours. Le salon sera ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. L'entrée est à 2,50€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi, c'est reparti pour la soirée Twin avec Tendance Ouest. Cette année deux têtes d'affiche bretonnes à découvrir. Rendez-vous, ce samedi, à la Bazoge dans le Sud-Manche, à partir de 21h30. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Ce mardi, un forum emploi dédié aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration est organisé à Caen. Au programme : recrutements, formations et découverte des métiers. Rendez-vous, ce mardi jusqu'à 17h, au Mercure Hôtel de Caen, près du Port de plaisance. L'entrée est gratuite. Pensez à apporter plusieurs CV.

Jusqu'à dimanche se tient la première semaine «Caen sporte contre le cancer». C'est une semaine de sensibilisation à l'activité physique adaptée. Cet événement est ouvert à tous, alors chaussez vos baskets et venez découvrir les activités proposées au CHU de Caen. C'est gratuit. Les infos ICI

ORNE

Dimanche, l'association «Sports et Loisirs» de Caligny organise une randonnée VTT. Parcours au choix de 45 km, 32 km et 15 km sur les communes de Caligny, Cerisy Belle Etoile, St Pierre d'Entremont et Montilly. Rendez-vous à partir de 8h au stade de foot. C'est 5€ pour les adultes et c'est 2€ pour les enfants.

Dimanche, c'est la 43ème édition d'Alençon-Médavy. C'est une course de 15,8 km. Les 5 derniers km, entièrement en forêt ont fait la réputation de l'épreuve car ils sont en côte. C'est ce dimanche à partir de 13h. Retrouvez toutes les infos ICI