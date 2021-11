Une nouveauté à découvrir par celui qui a déjà totalisé plus d'un milliard de vues de ses vidéos sur le net.

Ce Montpelliérain qui s'affiche depuis plus de 10 ans sur le web avec cette devise : « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui » et qui totalise depuis quelques jours 1 milliard 57 millions de vidéos vues est de retour. Sa nouvelle vidéo mise en ligne il y a 8 jours totalise déjà près de 400 000 vues et dedans, déguisé en Goldorak, il balance de vrais fumigènes sur de vrais militaires. Ci-dessous cette vidéo.