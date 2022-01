Team building en Normandie : quand l'entreprise se lâche

On appelle ça le team building quand on veut paraître branchés. En langage courant, on parle davantage d'activités d'entreprise. La plus connue ? La course de karting devenue populaire dans les années 1980 pour les entreprises qui veulent souder leurs équipes à l'issue d'un séminaire parfois ennuyeux. Depuis, le team building n'a cessé de se développer, en Normandie comme ailleurs : "Depuis 2008, dans tous les séminaires d'entreprises, il y a une partie team building. Ce n'était pas forcément le cas avant", assure Cathie-Anne Deshayes, directrice commerciale de Recevoir en Normandie, une société implantée à Deauville et spécialisée dans ces activités sur tout le territoire régional.

Souder les équipes

Le kart, s'il fonctionne toujours, n'est plus l'unique possibilité pour les entreprises : du Koh-Lanta miniature au Cluedo géant en ville, en passant par les inévitables Murder Party et Escape Game, le catalogue s'est étoffé. Avec, à chaque fois, un objectif clair, expliqué par Florence Lagwa, directrice commerciale de Duprat Concept, une autre entreprise deauvillaise spécialiste du team building : "Apprendre à se connaître, à se redécouvrir par l'intermédiaire du jeu." Car si le côté loisirs ressort en premier de ces activités, les entreprises les organisent aussi et surtout pour améliorer leurs résultats, en soudant leurs équipes. Et à entendre cette responsable d'une entreprise normande du BTP, qui en organise régulièrement, cela fonctionne : "À chaque fois, nous avons de bons retours des participants. Cela apporte du bien-être au travail et même des années après, tout le monde s'en souvient. Cela permet aux salariés de se côtoyer, un dialogue s'instaure, on n'est pas obligé de parler du travail." Et si l'instinct de compétition prend parfois le dessus, ce ne serait pas dommageable : "Des personnalités, calmes dans le cadre de l'entreprise, peuvent se distinguer", avance Florence Lagwa.



Du team building à la sauce normande

En Normandie, le team building porte l'empreinte des atouts régionaux. Florence Lagwa évoque le safari normand : "C'est un rallye en 4L, avec quatre personnes par voiture. Elles sont dotées d'une carte et doivent accomplir des missions en parcourant la région." Cathie-Anne Deshayes renchérit : "Nous essayons de proposer aux entreprises une activité qui mette en avant la Normandie, son histoire, sa culture, sa gastronomie. Nous organisons par exemple des ©défis normands où les salariés sont regroupés dans une distillerie. Ils doivent fabriquer du beurre, de la crème fraîche, participent à un atelier peinture. Ils fonctionnent par équipes et doivent réussir des challenges. Cela oblige à travailler ensemble." L'été, les activités de plein air prennent le dessus : "Il faut bien profiter de notre littoral", s'amuse Florence Lagwa. Du char à voile au Koh-Lanta au lac de Pont-L'Evêque, tout est bon pour souder les équipes.

Une chose est sûre : après un épisode de team building, vous ne regarderez plus jamais vos collègues comme avant.