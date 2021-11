Rouen. À Rouen, team building rime avec escape game

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se laisser tenter. Pour souder leurs équipes et renforcer les liens entre chacun, elles tentent le pari du team building, des activités à faire en groupe et entre collègues. Dans l'agglomération rouennaise, plusieurs espaces permettent ce genre d'activités, comme les circuits de karting, des terrains de bubble foot ou des salles de laser game.

Adapter le programme à chaque entreprise

Mais depuis quelques mois, un nouveau venu draine une partie de cette clientèle : les escape games. "Il y a de plus en plus d'entreprises parmi mes clients, confirme Maxence Bertrand, responsable chez Team Break. Elles représentent environ 20% des réservations."

Et rien n'est trop beau pour les satisfaire. Une salle de réunion, un petit-déjeuner, la possibilité de faire venir un traiteur... Chaque entreprise peut trouver une solution adaptée à ses besoins pour un groupe allant jusqu'à 50 personnes. "Elles veulent quelque chose clé en main, c'est ce qu'on leur propose", ajoute Maxence Bertrand. Mais ce qui compte le plus, c'est la qualité de l'animation proposée. Et à ce jeu là, l'escape game remplit des critères importants. "C'est un jeu qui permet de réfléchir ensemble, en équipe. Les joueurs doivent tous tirer dans le même sens." Ne reste plus qu'à le retranscrire au bureau !

