Entreprises en difficulté : les chiffres de la médiation en Haute-Normandie

L’entrepreneur en difficulté financière n’est plus seul. Une médiation du crédit aux entreprises existe depuis 2008. Elle est gratuite, confidentielle et efficace. Fabrice Pesin résume sa mission : « Trop de PME et TPE sont isolées, non accompagnées à l’interne et ne connaissent pas la Médiation. » Pourtant, les chiffres parlent : depuis 2008, 471 entreprises de la région ont été confortées dans la poursuite de leurs activités, et plus de 6 000 emplois ont ainsi été préservés.

Une vision pédagogique

Ce dispositif de service public s’adresse à toutes les entreprises, entrepreneurs, commerçants, artisans, -les TPE et PME étant majoritaires-, dans l’élaboration d’un plan d’aide à l’échelonnement des dettes, qui réunit tous les acteurs économiques. « Le problème fréquent réside dans un appel à l’aide trop tardif, déplore Fabrice Pesin. Une formation pédagogique des chefs d’entreprises doit être mise en place pour un traitement local adapté aux différentes situations», ajoute-il.

La médiation du crédit, une solution à retenir pour éviter la « casse » de l’entreprise dans un climat morose.

Pratique. www.mediateurducredit.fr