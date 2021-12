Villers-Bocage : prenant un café au PMU, il se fait agresser par un client

Au comptoir, un jeune homme de 25 ans, manifestement ivre, s'approche de lui et lui dit à l'oreille : « Sale chien, viens t'expliquer dehors... » Ce à quoi l'homme répond : « Vous me manquez de respect ! »

Il reçoit alors un coup de poing en plein visage et tombe de sa chaise. L'individu s'acharne alors sur lui à coups de pieds. Après quoi, il casse un carreau et s'enfuit dans la rue en hurlant des insanités.

La victime s'en sort avec un hématome à la tempe et à l'oreille ainsi que diverses ecchymoses au visage.

Identifié, l'agresseur comparaissait mercredi 9 mars devant le Tribunal de grande instance de Caen pour violence par une personne en état d'ivresse. « J'avais bu 3 ou 4 doubles whiskys plus de la vodka, reconnaît-il, ça m'a énervé de le voir. Chaque fois que je suis avec ma copine, il regarde ses fesses avec insistance et fait des gestes obscènes. »

Le casier judiciaire du jeune homme est déjà bien chargé : onze mentions qui débutent dès le tribunal pour enfants (vols, recels, dégradations, rebellions, usage de stupéfiants, conduite alcoolisée.)

Jugé incarcéré depuis les faits pour un sursis révoqué, il écope de huit mois de prison dont trois mois ferme, assortis de deux ans de mise à l’épreuve et de 500 euros de dommages et intérêts. Obligation lui est faite de se soigner et interdiction lui est faite de fréquenter un bar.