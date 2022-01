Une semaine de vélo avec le Tour de Normandie

Pour cette 36e édition du Tour de Normandie, le comité d'organisation a reçu pas moins de 80 dossiers d'inscriptions pour ne retenir que 24 équipes, issues de onze pays. "C'est dire l'intérêt grandissant porter par le monde du cyclisme à notre épreuve, se réjouit Arnaud Anquetil, président de la course. Pour avoir une belle semaine, il faut proposer un parcours inédit et des équipes de niveau international. Et c'est le cas !"

Arrivée à Caen

Six étapes et un prologue composent ce 36e Tour de Normandie. Pas moins de 1039,4 km sont proposés aux 144 coureurs. Le TDN 2016 débutera à Carentan le lundi 21 mars, avant la première étape, le lendemain entre Mondeville et Forges-les-Eaux. L'arrivée est prévue le dimanche 27 mars, autour de la prairie de Caen.

Le programme

Lundi 21 : Carentan (50), 6,4 km

Mardi 22 : Mondeville (14) - Forges-les-Eaux (76), 201 km

Mercredi 23 : Vernon (27) - Elbeuf-sur-Seine (76), 167 km

Jeudi 24 : Bourg Achard (27) - Argentan (61), 176 km

Vendredi 25 : Bagnoles de l'Orne (61) - Bagnoles de l'Orne (61), 160 km

Samedi 26 : Trévières (14) - Villedieu-les-Poêles (50), 180 km

Dimanche 27 : Coutances (50) - Caen (14), 150 km

Le Tour de Normandie est à suivre en direct, tous les jours sur Tendance Ouest.