Baisse du pouvoir d'achat et gel des pensions, les retraités dans la rue en Normandie

Journée nationale de mobilisation des retraités ce jeudi, au lendemain des manifestations contre le projet de réforme du code du Travail.

Les retraités à l'appel de plusieurs syndicats, CGT, Solidaires, FO, dénoncent le blocage des pensions et plus globalement la perte du pouvoir d achat, notamment, et sont solidaires avec les jeunes.

Écoutez Nelly Legal, de la CGT des retraités de la Manche.

Dans la manche, 80 personnes se sont rassemblées à Saint-Lô, un peu plus de 150 à Chebourg le même nombre à Alençon