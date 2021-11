TV News jeudi 16 juin

TF1 a un nouveau directeur des programmes : Jean-François Lancelier. Il souhaite changer l'orientation de Tf1 et revenir à ce qui est selon lui l'essentiel. Pendant un temps une rumeur faisait même état d'arrêter la télé-réalité, mais finalement la poule aux œufs d'or ne passera pas sur le billot tout de suite. Voici les solutions qui seraient mises en place dès la rentrée : proposer plus de films (notamment le dimanche soir), privilégier les jeux entre 18h et 20h, réduire le nombre de programmes de flux en prime (divertissement et variétés) , installer des rendez-vous... "L'idéal serait même de n'avoir aucune nouveauté à annoncer à la rentrée. Ce serait la preuve que tout ce qui est à l'antenne marche" assurent proches de Lancelier. Sa stratégie se veut pluri-chaînes : TF1 devrait assurer "prestige et puissance", TMC doit cibler un public familial et NT1 un public jeune.





On connaît maintenant la mini-série qui remplacera Scènes de Ménage pendant les vacances d'été. Elle s'appelle Soda, l'anagramme du pluriel « ados ». La série met en scène le jeune Adam, interprété par l'humoriste Kev Adams, beaucoup vu sur france 2, et en1ère partie de gad Elmaleh et Michel Boujenah.

Adam n'est pas très doué à l'école, vit avec son père, un banquier plutôt cool, sa mère ultra-protectrice et bi-polaire ainsi qu'avec sa sœur, qu'il déteste cordialement et c'est réciproque.

M6 propose dès maintenant de faire connaissance avec la famille, regardez :



vidéo en bas de l'article



1er épisode à découvrir lundi 4 juillet à 20h05.





En Juillet, une autre série arrive aussi sur le petit écran : c'est la suite de la série fantastique Fringe, crée par JJ Abrams, avec Joshua Jackson. La saison 3 débutera le mercredi 6 juillet en 3ème partie de soirée après Esprits Criminels. Vous verrez 2 épisodes à la suite le mercredi soir à partir de 23h15. Aux Etats Unis, la Fox vient de signer pour une 4ème saison.



D'autres séries sont à annoncer sur les autres chaînes. C'est la fiction « Les Kennedy ». Cette mini-série raconte l'histoire de la famille emblématique des États-Unis, centré sur le président John et son entourage comme Jackie Kennedy interprété par Katie Holmes. Le docu-fiction avait fait grand bruit en Amérique, la famille Kennedy aurait effectué des pressions pour que la série soit annulée et les plus grandes chaînes s'étaient auto-censurées en n'acceptant pas de diffuser le portrait polémique. Seule une petite chaîne du câble n'avait pas cédé. Mais au final, il paraîtrait que l'on ait fait beaucoup de bruit pour rien. Vous pourrez juger du résultat sur France 3. Pendant 4 mardi soir, vous pourrez voir 2 épisodes. Début le mardi 5 juillet à 20h35.





Dernière info qui concerne france 2 cette fois. Retrouvez votre jeu préféré de l'été Fort Boyard à partir du samedi 2 juillet. Cette année retour des célébrités, arrivée de nouveaux personnages et relooking des cellules.