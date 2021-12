Hockey: les Rapaces de Gap reviennent à égalité dans la série face à Rouen

Défaits 5-4 lors du premier match, les Gapençais sont donc revenus à égalité 1-1 dans cette série.

Les Jaunes et Noirs sont retombés dans leurs travers en se faisant bien trop pénaliser (12 supériorités à 2), ce qui est toujours préjudiciable en play-offs.

Et les deux premiers buts sont marqués en supériorité numérique justement en un peu plus d'une minute à la moitié du premier tiers temps par Anthony Rech et Vincent Kara. Olivier Labelle reduira la marque à 2-1 moins d'une minute après le second but haut-alpin.

Au cours du deuxième tiers, les joueurs de Luciano Basile reprennent deux buts d'avance par Maurin Bouvet et Matt Carter avant que François-Pierre Guenette ne réduise à nouveau la marque à 4-2.

Dominé depuis le début de la partie au nombre de lancers, les joueurs de Fabrice Lhenry encaissent un dernier but encore une fois par Anthony Rech à la 10ème minute du dernier tiers-temps.

Les deux équipes se retrouveront maintenant sur l'Ile Lacroix pour deux nouvelles rencontres vendredi 11 et samedi 12 mars prochain.

Dans l'autre demi-finale, le Gamyo d'Epinal à également égalisé dans la série à 1-1 en s'imposant 7-1 face aux Ducs d'Angers.