Paris (AFP). Diversité ethnique sur les podiums: des avancées inégales

A la Fashion week de New York en février, Kanye West, Rihanna, Sophie Theallet et Zac Posen ont fait défiler de nombreux mannequins de couleur. Le show du Malien Lamine Kouyaté était uniquement composé de modèles noires. A Paris, le défilé H&M a mis la diversité à l'honneur et celui de Balmain était très métissé. Chanel a annoncé mardi avoir choisi comme nouvelle égérie la chanteuse noire américaine Willow Smith, fille de l'acteur Will Smith. "Il y a nettement plus de filles de couleur représentées", note Jourdan Dunn, mannequin noir qui a défilé pour ces marques, dans l'édition d'avril du Elle britannique. "Mais on n'est y pas encore complètement. Je voudrais qu'on arrive à un point où voir une fille noire, n'importe où, ne soit plus un événement", a ajouté la Britannique. En septembre 2013, les anciens mannequins Bethann Hardison, Iman et Naomi Campbell avaient écrit une lettre ouverte pour dénoncer la sous-représentation des modèles noirs dans la mode, dénonçant des dizaines de marques. L'année dernière, Naomi Campbell estimait dans une interview qu'il y avait "encore beaucoup de chemin à faire", affirmant qu'en 2014, les filles noires représentaient 6,8% des mannequins sur les podiums et les asiatiques 7,9%. Lors de la dernière Fashion Week parisienne qui a pris fin mercredi, plusieurs défilés ne comportaient que des mannequins blancs. C'était notamment le cas du show Balenciaga, du nouveau directeur artistique Demna Gvasalia, dont la marque Vetements avait aussi un casting dépourvu de mannequin de couleur, au grand dam des militants de la diversité. L'association britannique "Models of diversity" a qualifié d'"affligeant" le choix du créateur géorgien, qui compte Rihanna ou le rappeur Kanye West parmi ses fans. Cette absence de diversité est plus "choquante encore si l'on tient compte des progrès réalisés par la Fashion Week de New York" ou d'autres défilés parisiens, a déclaré à l'AFP Angel Sinclair, la fondatrice de "Models of diversity" et ancien mannequin. Interrogée, la maison Balenciaga a indiqué à l'AFP que "l'origine ethnique n'avait en aucune façon été un critère de sélection des mannequins participant à son défilé". "La conséquence, non intentionnelle, a été un manque de diversité parmi les modèles présents sur le podium", a reconnu la marque. "Nous ne pouvons que présenter nos excuses si cela a pu blesser", a poursuivi Balenciaga, se disant "attaché à l'égalité des chances et opposé à toute forme de discrimination, qu'elle soit liée au physique, à la taille, à la couleur de la peau ou à l'âge".

